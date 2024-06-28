Как в НБА оценили приход сына Леброна Джеймса

Не только положительная сторона.

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Сегодня, 28 июня, закончился второй раунд драфта НБА 2024 года, и, пожалуй, самым запоминающимся моментом стал выбор Бронни Джеймса под 55-м номером. Это первое в истории НБА событие, когда отец и сын получили возможность играть в одной лиге, к тому же за одну команду — «Лейкерс». Это значимый момент не только для семьи Джеймс, но и для всей лиги, ведь это добавляет уникальную страницу в её историю. Все взгляды теперь прикованы к «Лос-Анджелесу», и многие с нетерпением ждут, когда отец и сын будут играть вместе. Как причастные к североамериканской лиге отреагировали на это событие — в материале «Чемпионата».

«Покажите мне отца, который не испытал бы огромную гордость, работая или играя со своим сыном на большой сцене», — так отреагировал бывший главный тренер клубов НБА Джордж Карл, приложив фотографию, где он находится рядом со своим сыном Коби Карлом, который, кстати, выступал за «Лейкерс», будучи незадрафтованным в 2007 году. Забавно, что в мае Джордж утверждал, что Леброн Джеймс — больше не суперзвезда, как и его партнёр по команде Энтони Дэвис.

Не остался в стороне и Мэджик Джонсон, в прямом смысле легенда клуба из Лос-Анджелеса, побывавший и в роли совладельца, и президента по баскетбольным операциям. Это не говоря о том, что в качестве игрока Мэджик помог «озёрникам» завоевать пять чемпионских титулов. И вот что он сказал о Джеймсе-младшем:

«Поздравляем Бронни Джеймса с попаданием в состав «Лос-Анджелес Лейкерс»! Это исторический момент, ведь Леброн и Бронни станут первым отцом и сыном, которые одновременно сыграют в НБА. Наблюдать за тем, как Бронни надевает форму «Лейкерс» во время Летней лиги в Вегасе, будет настоящим телевизионным зрелищем!»



Многолетний друг Леброна и разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол тоже не остался в стороне:

«Особенный! Поздравляю, Бронни!»



Скептицизм и настороженность? Они тоже были — куда же без этого.

«Не кажется ли игра с его отцом для Бронни чем-то, кроме бесконечного организованного беспорядка? Интервью, где его не спросят об отце, будут исключением. И ещё более редким будет достижение, которое не будет сравниваться с достижениями его отца», — отреагировал обозреватель Los Angeles Times Билл Плашке.



«Бронни Джеймс, безусловно, предназначен для большого баскетбола. Его сила духа неоспорима. Он обречен стать соперником на площадке рядом с отцом. Его умение точно выполнять броски, особенно трёхочковые, вызывает восхищение. И вот-вот он продемонстрирует свои защитные навыки на профессиональном уровне в НБА. В нём течет баскетбольная кровь, и его игровые инстинкты отчасти напоминает инстинкты его отца. В следующем сезоне, в этом баскетбольном шоу, которое устроят «Лейкерс», Бронни, возможно, станет самым надежным элементом. Он истинный профессионал. Обладает блестящим характером. Это волнующе, и я с нетерпением жду этого момента. Леброн заслужил возможность сделать это реальностью! Продолжай в том же духе!» — заявил в своих социальных сетях главный ненавистник Леброна журналист и телеведущий Скип Бэйлесс.



«Думаю, он будет защитником на первой линии, который сможет эффективно мешать игре разыгрывающих других команд своей защитой. Я уверен, что он способен защищаться на нескольких позициях. И мы наблюдали значительный прогресс в его бросках. Мы действительно верим, что он может стать выдающимся исполнителем бросков. Он точно будет игроком, способным набирать очки с дальней дистанции и эффективно защищаться», — отметил генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.



А вот авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски неожиданно для многих частично оправдал действия «озёрников» на драфте.

«Я не хочу слышать эти обвинения — люди говорят о кумовстве. В НБА кумовство встречается повсеместно: на уровне владельцев, в офисах, среди тренеров. Я не хочу, чтобы это вдруг стало проблемой только потому, что отец Бронни Джеймса играет за «Лейкерс». Это явление распространено в этой лиге», — сказал североамериканский журналист во время эфира на ESPN.



«Мне всё ещё сложно осознать, что Леброн действительно поддерживает эту затею, и удивительно, что немногие из моих коллег готовы открыто критиковать этот спектакль. Но факт остается фактом — мы оказались в этой ситуации», — написал журналист Бомани Джонс.

