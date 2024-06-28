Как в НБА оценили приход сына Леброна Джеймса

Драфт НБА — 2024: Бронни Джеймс в составе Лейкерс, критика в сторону Леброна Джеймса и реакция на выбор во время драфта
Не только положительная сторона.
Сегодня, 28 июня, закончился второй раунд драфта НБА 2024 года, и, пожалуй, самым запоминающимся моментом стал выбор Бронни Джеймса под 55-м номером. Это первое в истории НБА событие, когда отец и сын получили возможность играть в одной лиге, к тому же за одну команду — «Лейкерс». Это значимый момент не только для семьи Джеймс, но и для всей лиги, ведь это добавляет уникальную страницу в её историю. Все взгляды теперь прикованы к «Лос-Анджелесу», и многие с нетерпением ждут, когда отец и сын будут играть вместе. Как причастные к североамериканской лиге отреагировали на это событие — в материале «Чемпионата».
«Покажите мне отца, который не испытал бы огромную гордость, работая или играя со своим сыном на большой сцене», — так отреагировал бывший главный тренер клубов НБА Джордж Карл, приложив фотографию, где он находится рядом со своим сыном Коби Карлом, который, кстати, выступал за «Лейкерс», будучи незадрафтованным в 2007 году. Забавно, что в мае Джордж утверждал, что Леброн Джеймс — больше не суперзвезда, как и его партнёр по команде Энтони Дэвис.
Не остался в стороне и Мэджик Джонсон, в прямом смысле легенда клуба из Лос-Анджелеса, побывавший и в роли совладельца, и президента по баскетбольным операциям. Это не говоря о том, что в качестве игрока Мэджик помог «озёрникам» завоевать пять чемпионских титулов. И вот что он сказал о Джеймсе-младшем:
«Поздравляем Бронни Джеймса с попаданием в состав «Лос-Анджелес Лейкерс»! Это исторический момент, ведь Леброн и Бронни станут первым отцом и сыном, которые одновременно сыграют в НБА. Наблюдать за тем, как Бронни надевает форму «Лейкерс» во время Летней лиги в Вегасе, будет настоящим телевизионным зрелищем!»
Многолетний друг Леброна и разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол тоже не остался в стороне:
«Особенный! Поздравляю, Бронни!»
Скептицизм и настороженность? Они тоже были — куда же без этого.
«Не кажется ли игра с его отцом для Бронни чем-то, кроме бесконечного организованного беспорядка? Интервью, где его не спросят об отце, будут исключением. И ещё более редким будет достижение, которое не будет сравниваться с достижениями его отца», — отреагировал обозреватель Los Angeles Times Билл Плашке.
«Бронни Джеймс, безусловно, предназначен для большого баскетбола. Его сила духа неоспорима. Он обречен стать соперником на площадке рядом с отцом. Его умение точно выполнять броски, особенно трёхочковые, вызывает восхищение. И вот-вот он продемонстрирует свои защитные навыки на профессиональном уровне в НБА. В нём течет баскетбольная кровь, и его игровые инстинкты отчасти напоминает инстинкты его отца. В следующем сезоне, в этом баскетбольном шоу, которое устроят «Лейкерс», Бронни, возможно, станет самым надежным элементом. Он истинный профессионал. Обладает блестящим характером. Это волнующе, и я с нетерпением жду этого момента. Леброн заслужил возможность сделать это реальностью! Продолжай в том же духе!» — заявил в своих социальных сетях главный ненавистник Леброна журналист и телеведущий Скип Бэйлесс.
«Думаю, он будет защитником на первой линии, который сможет эффективно мешать игре разыгрывающих других команд своей защитой. Я уверен, что он способен защищаться на нескольких позициях. И мы наблюдали значительный прогресс в его бросках. Мы действительно верим, что он может стать выдающимся исполнителем бросков. Он точно будет игроком, способным набирать очки с дальней дистанции и эффективно защищаться», — отметил генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.
А вот авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски неожиданно для многих частично оправдал действия «озёрников» на драфте.
«Я не хочу слышать эти обвинения — люди говорят о кумовстве. В НБА кумовство встречается повсеместно: на уровне владельцев, в офисах, среди тренеров. Я не хочу, чтобы это вдруг стало проблемой только потому, что отец Бронни Джеймса играет за «Лейкерс». Это явление распространено в этой лиге», — сказал североамериканский журналист во время эфира на ESPN.
«Мне всё ещё сложно осознать, что Леброн действительно поддерживает эту затею, и удивительно, что немногие из моих коллег готовы открыто критиковать этот спектакль. Но факт остается фактом — мы оказались в этой ситуации», — написал журналист Бомани Джонс.
«Представьте, что вы можете играть со своим сыном! Это исторический момент, у меня самого два сына, и я не могу представить, каково это должно быть», — чуть позже отреагировал защитник «Чикаго» Зак Лавин.