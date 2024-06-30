По окончании своего контракта 25-летний американский профессиональный баскетболист Джош Карлтон покинет «Зенит», заявили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.

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Баскетболист прибыл в Санкт-Петербург в апреле 2024 года в преддверии старта плей-офф Единой лиги и помог сине-бело-голубым стать обладателями бронзовых медалей чемпионата. Карлтон принял участие в 14 встречах турнира, в среднем набирая 4,7 очка, два подбора и 0,6 блок-шота за матч.

Джош Карлтон имел отличную карьеру в NCAA, где выступал за фаворитов — UConn и Houston. Профессиональная карьера бигмена началась во Франции — сначала в «Ле-Мане», а затем в «Метрополитане». По ходу сезона-2023/2024 американец перешёл в «Дарушшафаку», с которой играл в чемпионате Турции и Лиге чемпионов.