Бывший игрок НБА обвинил Кевина Гарнетта в расизме

44-летний хорватский бывший профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового, Марио Касун обвинил бывшего игрока и чемпиона НБА 2008 года Кевина Гарнетта в расизме.

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«Big Ticket (прозвище Гарнетта. — Прим. «Чемпионата»). Он был моим кумиром, когда я рос. Я подошёл перед игрой и спросил его: «Кейджи, можешь подписать мою обувь?». Ведь я носил его модель adidas, и он носил эту модель в том сезоне. Я хожу на игру в его ретрообуви, мне нравится играть в этих кроссовках, и он сказал мне: «Малыш, уходи, сними эти кроссовки, у тебя нет разрешения на ношение моей обуви. Я вежливо попросил его расписаться на моей обуви, но он просто взял, нахамил, развернулся и ушёл. Самый большой расист в отношении белых игроков в НБА. Он всё время говорил всякую ерунду. Он и Гэри Пэйтон (легендарный разыгрывающий «Сиэтл Суперсоникс». — Прим. «Чемпионата») все время занимались трэш-током во время игр. Ужасные и отвратительные слова постоянно вылетали из их ртов. Гэри Пэйтон оскорблял даже болельщиков, которые во время игры сидят в 15-м ряду», — заявил Касун на подкасте Миле Илича.



Касун играл в НБА с 2004 по 2006 год за команду «Орландо Мэджик».