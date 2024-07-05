Баскетболист Антипов завершил карьеру

Чемпион Универсиады, экс‑игрок УНИКСа Павел Антипов объявил о завершении карьеры, сообщает пресс‑служба казанского клуба.

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Антипову 32 года, он является воспитанником УНИКСа. Баскетболист трижды становился серебряным призером Еврокубка (дважды в составе казанской команды), выигрывал серебряные и бронзовые награды Единой лиги ВТБ, дважды становился обладателем Кубка страны.

В составе сборной России Антипов выигрывал Универсиаду в 2013 году.

В России он также выступал за «Нижний Новгород», «Зенит», «Локомотив‑Кубань» и «Парму».