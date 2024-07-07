«Шарлотт» отчислил Брайса Макгауэнса

«Хорнетс» расстались с Брайсом Макгауэнсом.

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Президент по баскетбольным операциям «Шарлотт» Джефф Питерсон объявил, что команда отказалась от защитника Брайса Макгауэнса (21 год, 198 см).

«Хорнетс» приобрели Макгауэнса, который изначально был выбран «Миннесотой» во втором раунде драфта 2022 года, в обмен на Джоша Майнотта и выбор во втором раунде драфта.

За два сезона с «Хорнетс» Макгауэнс провел 105 матчей, набирая в среднем 5,2 очка, 1,9 подбора и 1,0 передачи за 15,9 минуты на паркете.