Хорватские баскетболисты подрались в греческом баре с посетителями и охраной

Хорватские баскетболисты, выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Ивица Зубац («Лос Анджелес Клипперс») и Дарио Шарич («Денвер Наггетс») вступили в драку с посетителями и охраной греческого бара.

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Через несколько часов после того, как Хорватия уступила сборной Греции в финальной игре Квалификации к Олимпийским играм, Зубац и Шарич направились в ночной бар недалеко от Афин.

На видео, снятом в пляжном баре Bolivar в 05:30 по местному времени, тяжёлый форвард «Клипперс» вступает в драку с кем-то из посетителей бара и сотрудники безопасности набрасываются на него, пытаясь схватить его сзади.

Дарио Шарич в этот момент бросается в толпу, чтобы попытаться помочь Зубацу, но его толкает другой сотрудник и роняет на землю, забирая в удушающий приём. В этот момент мужчина из службы безопасности кричит на Зубаца и просит его успокоиться, после чего игрок «Клипперс» отступает назад с поднятыми руками.

Причины произошедшего конфликта до сих пор неизвестны, полиции на месте происшествия не было.