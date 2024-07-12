Леброн Джеймс назвал свое величайшее достижение в карьере

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что считает предстоящее выступление в команде вместе с сыном Бронни своим величайшим достижением в карьере.

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«Если речь о баскетболе, то, возможно, это величайшее достижение, которое у меня когда-либо было. Нет большего достижения, чем возможность находиться на одной площадке вместе с сыном. Это величайшее событие, которое когда-либо со мной случалось», — приводит слова Леброна Today.



Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын. В дебютной игре за «Лейкерс» с «Сакраменто Кингз» Бронни в рамках Летней лиги набрал четыре очка, к которым прибавил два подбора и две результативные передачи.