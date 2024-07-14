Стало известно, где продолжит карьеру Михаил Михайлов-младший

Российский мощный форвард Михаил Михайлов-младший продолжит свою карьеру в США, где он нашёл команду во втором дивизионе NCAA. Этим коллективом станет Concordia Golden Eagles, сборная университета в калифорнийском Ирвайне, заявляет телеграм-канал «Перехват».

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Михайлов-младший является сыном прославленного российского центрового Михаила Михайлова. Во второй дивизион NCAA Михаил перевёлся из канадского университета. Прошлым летом к нему был интерес из первого дивизиона NCAA, но тогда перевести документы из Канады в США не удалось.

В Канаде Михайлов-младший был звездой команды Wesmen University и дважды подряд выводил свою команду в национальный «Финал восьми».

В 22 матчах регулярного чемпионата показатели Михайлова-младшего составили 14,6 очка, 9,3 подбора, 1 передачу, 0,8 блокшота и 0,7 перехвата за 27,4 минуты на паркете. В «Финале восьми» канадской студенческой баскетбольной лиги U Sports Михаил в среднем набирал 19,5 очка и делал 12,5 подбора.