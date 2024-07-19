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Тимофей Мозгов раскрыл, когда может состояться его прощальный матч

Прославленный российский баскетболист чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов признался, что не исключает возможность проведения прощального матча. Мозгов завершил профессиональную карьеру в 37 лет.

Баскетболист Мозгов раскрыл, когда может состояться его прощальный матч
© Чемпионат.com

«Прощальный матч? Наверное, надо его сделать. Может быть, ближе к Новому году. Мне ещё надо килограммов 15 скинуть. В последний месяц вообще не тренировался, ничего не делал. Так что буду брать себя в руки. Молодым уже не буду, но стану таким же красивым, как раньше», — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

За время карьеры Тимофей выступал в Единой лиге ВТБ и Национальной баскетбольной ассоциации. Мозгов представлял такие команды, как «Химки», «Руна», «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс».

Баскетбол
Тимофей Мозгов