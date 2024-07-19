Трей Янг отреагировал на обвинения в адрес Коби Брайанта

Не так давно Кевин Санчес, который называет себя бывшим близким другом легенды НБА Коби Брайанта, в грубой форме высказался о нём.

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«Я действительно узнал, что он был куском дерьма. Я не хотел от него подачек, я не хотел денег. Мне просто было нужно, чтобы он вытащил меня куда-нибудь в Лос-Анджелес. Я хотел получить возможность зарабатывать свои деньги. Я не хотел ничего бесплатного. Этот человек никогда ничего не делал ни для кого из своей семьи. У него была империя стоимостью $ 500 млн, а его сёстры продолжали работать на постоянной работе», — говорил Санчес на канале BLOOD ON THE RAZOR WIRE TV в YouTube.



На слова Кевина отреагировал разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг.