Чемпион НБА Тимофей Мозгов объяснил, почему завершил карьеру в 37 лет

Прославленный российский баскетболист чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов ответил на вопрос по повод причин, побудивших его завершить профессиональную карьеру в 37 лет. Последним его клубом была московская «Руна».

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Тимофея попросили прокомментировать слова заслуженного тренера России Сергея Елевича, который ранее обратил внимание, что в Национальной баскетбольной ассоциации россиянина наигрывали как центрового, что вынудило его прибавить в весе, и если бы не это обстоятельство, ему бы удалось продлить карьеру.