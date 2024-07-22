Гомельский объяснил, почему сборная США едва не проиграла Южному Судану

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче между национальными командами США и Южного Судана. Встреча носила товарищеский характер.

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Американцы победили с минимальной разницей в одно очко (101:100), но могли и проиграть, если бы игрок соперников Карлик Джонс реализовал двухочковый бросок на последних секундах. Напомним, США и Южный Судан сыграют в одной группе на Олимпиаде в Париже.