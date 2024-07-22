Стал известен знаменосец сборной США на Олимпиаде-2024

Знаменосцем сборной США на церемонии открытия летних Олимпийских играх 2024 года в Париже станет баскетболист Леброн Джеймс. Об этом сообщает пресс-служба олимпийской сборной США.

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39-летний нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые в карьере пронесет американский флаг на Олимпиаде.

В составе сборной США Джеймс дважды выигрывал золотую медаль олимпийского турнира (2008, 2012). В 2004-м году игрок стал обладателем бронзовой награды.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе едут 15 человек.