Тимофей Герасимов вернется в «Енисей»

Тимофей Герасимов вернется из «Зенита» в «Енисей».

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Российский разыгрывающий защитник близок к подписанию контракта с «Енисеем», сообщает «Перехват».

Герасимов выступал за красноярский клуб с 2021 по 2023 год. Защитник был выбран для участия в Матче всех звезд и дебютировал в официальном матче за сборную России.

Летом 2023 года Герасимов перешел в «Зенит», подписав контракт на два года. В составе петербургской команды он набирал 2,5 очка за 9 минут на паркете в среднем за матч.