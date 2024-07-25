Полиция арестовала скандального брата Йокича

Вот теперь точно всё серьёзно для близкого родственника Николы.

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Скандалы и провокации всегда привлекают, особенно когда касаются известных личностей. В этом случае мы говорим о брате сербского центрового «Денвера» Николы Йокича — Страхине, который снова оказался в центре внимания из-за своей агрессивной натуры. На этот раз он был арестован после того, как ударил мужчину в лицо во время матча плей-офф между «Лейкерс» и «Наггетс».

Инцидент, произошедший на арене «Денвера», был запечатлён на камеру и мгновенно стал вирусным в социальных сетях, вызвав бурные обсуждения среди пользователей. Согласно свидетельствам очевидцев и протоколу ареста, Страхиня и его брат Неманья сначала вступили в словесную перепалку с фанатом, после чего Страхиня нанёс удар, сбивший мужчину с ног.

Пострадавший, которого впоследствии опросил детектив из Денвера, сообщил о порезах и синяках вокруг и под левым глазом. Он утверждал, что нападение произошло без какой-либо провокации с его стороны и что он даже получил сотрясение мозга. Изначально мужчина не хотел подавать заявление, опасаясь мести и переживая за безопасность своей семьи, однако в начале мая изменил своё решение.

Когда полиция связалась со Страхиней, он заявил, что не считает себя виновным, поскольку «защищал пожилого мужчину, которого знал очень давно». Однако этот довод не убедил правоохранительные органы, и Страхиня предстал перед судом округа Денвер по обвинению в нападении третьей степени. Следующее слушание назначено на 21 августа.

Этот случай — далеко не первый в богатом «послужном списке» Страхини. В 2019 году он был арестован за то, что душил и толкал женщину, которая пыталась покинуть его квартиру. Тогда наш герой угрожал задушить её «до потери сознания» и отобрал телефон, когда она пыталась вызвать полицию. В феврале 2002 года он признал себя виновным в препятствовании телефонному обслуживанию и незаконном проникновении на частную территорию, что позволило ему избежать более серьёзных обвинений при условии, что он не совершит новых преступлений до 2022 года.

Любопытно, что сам Никола Йокич никогда особо не прятал своё непростое детство с таким братцем. В интервью для Sports Illustrated в 2017 году он поведал, как Страхиня однажды схватил его за руки и начал метать ножи вокруг его головы просто потому, что Никола отказался залезть на дерево. Видимо, у старшего брата были свои весьма своеобразные представления о семейных забавах.

Такие инциденты, безусловно, могут отразиться на репутации Николы и его команды. Вероятно, подобные скандалы приведут к введению новых правил поведения для родственников игроков на матчах. Пока можно только предполагать, какие последствия ожидают Страхиню — уже известного брата Николы.