Инсайдер объяснил, почему Брайант — лучший баскетболист

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания поделился мнением по поводу самого величайшего баскетболиста всех времён и народов. В частности, Чарания высказался по поводу члена Зала славы и пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

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