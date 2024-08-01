Лауреат «Оскара» назвал своего любимого атлета

Лауреат премии американской академии кино «Оскар» и голливудский актёр Мэтт Деймон признался, что его любимым современным спортсменом является один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун.

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«За кем из современных спортсменов мне нравится следить? Это Джейлен Браун. Он один из тех игроков, которого я люблю за его отдачу на площадке и работу вне баскетбола. Просто восхищаюсь этим парнем. Меня поражает то, что в столь молодом возрасте, он мыслит стратегически и пытается использовать НБА, как платформу, чтобы совершенствовать мир. Джейлен умный, добросовестный и удивительный парень. Горжусь тем, что он представляет Бостон», — приводит слова Деймона портал Sports Illustrated.



Ранее Пол Пирс высказался насчёт выбора лучшей стартовой пятёрки в истории НБА, который составил один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун.