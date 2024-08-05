Сын Дэвида Блатта продлил контракт с «Маккаби» из Тель-Авива

27-летний израильский профессиональный баскетболист, выступающий за «Маккаби Тель-Авив», Тамир Блатт продлил контракт с клубом на два года, сообщает пресс-служба команды.

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Предыдущий контракт Блатта истекал в 2025 году и был продлён до конца сезона-2027.

«Я счастлив и горжусь тем, что продолжаю свой путь вместе с нашей командой. Спасибо руководству, тренерскому штабу и, конечно же, нашим замечательным болельщикам за поддержку и доверие», — приводит слова Тамира официальный сайт клуба.



В последнем регулярном сезоне Евролиги Блатт набирал в среднем 7,0 очка за игру, реализуя 39,3% трёхочковых, и делая 4,8 передачи.

Тамир Блатт является сыном бывшего баскетболиста и тренера Дэвида Блатта. Дэвид является заслуженным тренером России.

В середине августа 2019 года Дэвид Блатт объявил, что болен первичным прогрессирующим рассеянным склерозом.