Кендрик Перкинс предположил, сколько титулов в НБА выиграет Вембаньяма

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о том, как сложится в НБА карьера французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

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