Стало известно, почему Никола Йокич избегает общения со СМИ на Олимпиаде

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» и член национальной команды Сербии Богдан Богданович в шуточной манере рассказал, почему Никола Йокич не общается с прессой после матчей на Олимпиаде в Париже.

«Он молодец, но он любит общаться только со мной, вы же знаете. В НБА, если он не общается со СМИ, его оштрафуют. Но здесь [на Олимпиаде] штрафов нет. Поэтому он говорит: «Мне это не нужно». Без обид, ребята», — приводит слова Богдановича репортёр «Бостон Глоуб» Гари Уошберн.

Сегодня, 6 августа, состоялась игра четвертьфинала между национальными командами Сербии и Австралии в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 95:90 в пользу сербских баскетболистов.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он набрал 21 очко, сделал 14 подборов и отдал восемь передач.

В полуфинале сборная Сербии встретится с победителем сегодняшнего матча США — Бразилия.