Леброну Джеймсу наложили четыре шва после удара в лицо

Двукратному олимпийскому чемпиону американскому баскетболисту Леброну Джеймсу наложили четыре шва после удара по лицу в четвертьфинальном матче на Олимпийских играх 2024 года в Париже против команды Бразилии, сообщает NY Post.

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Во вторник сборная США вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв бразильцев со счетом 122:87. В третьей четверти Жоржиньо де Паула ударил Леброна локтем в область левого глаза, после чего американец схватился за лицо, упал на паркет и не смог продолжить встречу.

— Я в порядке. Меня просто случайно задели локтем, — сказал баскетболист.

В полуфинале команда США сыграет против сборной Сербии. Игра состоится в четверг. Ожидается, что Джеймс будет готов принять участие в матче.

Олимпийские игры в столице Франции завершатся 11 августа.