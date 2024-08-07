Андрей Кириленко: Йокич мешает сборной Сербии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение, что центровой Никола Йокич создаёт трудности для сборной Сербии. В настоящий момент команда играет на Олимпиаде в Париже и готовится к полуфиналу, где встретится с США.

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