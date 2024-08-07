БК «Зенит» объявил о прекращении сотрудничества с французским игроком

«Зенит» объявил об уходе французского разыгрывающего Томаса Эртеля. Как отмечает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, стороны приняли решение о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

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Томас присоединился к «Зениту» в 2022 году. За два сезона в команде француз провёл 90 матчей, в которых набрал 1211 очков и отдал рекордные для клуба 699 результативных передач.

В составе петербуржцев француз становился обладателем Суперкубка и Кубка Кондрашина и Белова, финалистом Кубка России и обладателем бронзовых наград Единой лиги ВТБ.

В прошлом сезоне Эртель принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, отдавал 7,5 передачи и совершал 2,1 подбора.

«Баскетбольный клуб «Зенит» благодарит Томаса Эртеля за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие победы», — говорится в сообщении петербуржского клуба.