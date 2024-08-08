Сборная США вырвала победу в игре с Сербией и вышла в финал Олимпиады в Париже

Завершился полуфинальный матч баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже, в рамках которого встречались национальные команды США и Сербии. Встреча закончилась со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15) в пользу американской сборной.

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Самым результативным игроком в составе национальной команды США стал разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 36 очков, восемь подборов и две результативные передачи. В составе Сербии чаще всего кольцо американцев поражал Богдан Богданович. В его активе 20 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

Ранее состоялся первый полуфинал, победу в котором одержала сборная Франции. Таким образом, в финале встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.