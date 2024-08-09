Гомельский ответил, за счет чего США смогли победить Сербию

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о полуфинальном матче Олимпиады в Париже между сборными Сербии и США. Встреча закончилась победой американцев со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

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