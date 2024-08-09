Судейский скандал после победы США над Сербией на Олимпиаде

Светислав Пешич и Богдан Богданович остались недовольны рефери в полуфинальном матче ОИ-2024.

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Матч США — Сербия уже давно завершился, а эмоции от него до сих пор не утихли. Кажется, мы посмотрели лучшую игру сборных не то что на этом турнире, а может быть, и вообще за очень долгое время. Никола Йокич и Богдан Богданович на протяжении трёх четвертей были лучше, но Леброн Джеймс и Стефен Карри переломили ход встречи в заключительной десятиминутке. И американцам помогли судьи или же нет?

Сразу после игры в этом был уверен Богданович. «Мы пытались пообщаться с судьями, однако они не говорили с нами. Они просто ушли. Но это нормально. США не нужна такая помощь против нас. Знаете, у нас не было такой помощи, когда они хватали нас двумя руками. Однако я не тот парень, который будет говорить о судьях, и я даже хотел выиграть у судей. Я уважаю нас за то, что мы сохраняли спокойствие на протяжении всей игры», — заявил Богдан по завершении матча с США.

По ходу встречи Богданович несколько раз вступал в словесную перепалку с Леброном, а затем после разговора с Королём общался с судьями на довольно повышенных тонах. Один из лидеров сборной Сербии считает, что судьи позволяли США больше контакта, но рефери позволяли бороться обеим сборным на протяжении всего матча. Это, вероятно, и не понравилось Богдану. Кстати, очень резко высказался и главный тренер сербов Светислав Пешич.

«Я зол, потому что судьи не проявили к нам уважения. Знаете, в Сербии есть поговорка: проигравший имеет право злиться. Я злюсь, потому что нас не уважали. Я должен это сказать, потому что лучший игрок в мире реализовал четыре штрафных броска за 37 минут. Если наш лучший бомбардир играет 32 минуты и делает только один бросок, это значит, что происходят странные вещи. К нам не было уважения ни как к баскетбольной нации, ни как к команде. Я не умаляю их победы, желаю им удачи. Но сегодня вечером происходили странные вещи».

К сожалению, сложно согласиться с уважаемым тренером. Судьи с первых минут дали понять, что это будет контактная игра. Обе команды позволяли себе намного больше, чем раньше. В одном из игровых моментов Бэм Адебайо защищался против Йокича. Сербский центровой толкался и пытался занять более выгодную позицию в «посте», Адебайо упал после контакта, однако тут же поднялся и продолжил играть. Джокер получил мяч, но отдал его и побежал ставить заслон, запнувшись после столкновения с соперником, и упал на паркет. При этом судьи не остановили игру. Это показывает, насколько градус встречи был накалён.

Претензии Пешича по штрафным броскам? Сербия выходила на линию 12 раз, а США — 14. Разница не прям уж колоссальная. Если судьи и ошибались в некоторых эпизодах, то с уверенностью можно сказать, что они были единичными. И точно не ключевыми. Светислав вспомнил сербскую пословицу, а мне придётся ему ответить русской: «После драки кулаками не машут». Невероятно обидно за Сербию, она была очень близка к победе, но винить нужно лишь самих себя, а не кого-то. Момент славы был почти у команды в руках, однако она его упустила в самый ответственный момент.