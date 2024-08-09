Леброн Джеймс рассказал, как Кармело Энтони мотивировал его

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и национальной команды США Леброн Джеймс рассказал после победы над сборной Сербии в полуфинальном матче Олимпийских игр – 2024 в Париже, как экс-баскетболист НБА Кармело Энтони мотивировал его.

© Чемпионат.com

«Ты сказал: «Пройди это тяжелое испытание!» Я услышал тебя четко и ясно, мой брат Кармело Энтони», — написал Джеймс в соцсетях.

Напомним, в состоявшемся в четверг, 8 августа, полуфинальном матче с Сербией американцы вырвали победу со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

В финале американцы сыграют с национальной командой Франции. Матч состоится завтра, 10 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Завтра же пройдёт игра за третье место, в которой встретятся сборные Германии и Сербии.