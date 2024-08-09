Кевин Дюрэнт вступил в перепалку в соцсетях по поводу статуса Николы Йокича

Кевин Дюрэнт отреагировал на выпад в социальных сетях.

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Один из пользователей выразил мнение, что форвард сборной США «бесится» из-за того, что «Никола Йокич без вариантов является лучшим в мире».

Он призвал Дюрэнта смириться с этим.

«Обращаюсь к поклонникам «Наггетс», всем плевать, кого вы все считаете лучшим игроком в лиге. Игроки очень уважают Джокера, мы не поклоняемся ему, как вы, но большинство в восторге от его потрясающей игры. Троллинг вас, сентиментальных ребят, за то, что вы болеете против нас, является частью игры», – написал Кевин.

В четверг США одолели Сербию с Йокичем в составе в полуфинале ОИ-2024 – 95:91.