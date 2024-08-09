Президент Сербии раскритиковал судей баскетбольного полуфинала с США

Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство судейством .

Политик отреагировал на события полуфинального матча баскетбольного турнира ОИ-2024 Сербия – США (91:95).

Вучичу особенно не понравился эпизод в третьей четверти, когда центровой Джоэл Эмбиид после получения мяча сперва сделал два шага, а затем начал ведение и набрал 2 очка в результативном проходе.

«В какой стране это не является пробежкой? P.S. В следующий раз, пожалуйста, сообщайте заранее, кого нам нельзя обыгрывать», – написал сербский президент в соцсетях.

Недовольство судейством после игры выражали главный тренер сербов Светислав Пешич и защитник Богдан Богданович.