Президент Сербии раскритиковал судей баскетбольного полуфинала с США

Президент Сербии Вучич раскритиковал судей полуфинала с США: «Сообщайте заранее, кого нам нельзя обыгрывать»
Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство судейством .
Политик отреагировал на события полуфинального матча баскетбольного турнира ОИ-2024 Сербия – США (91:95).
Вучичу особенно не понравился эпизод в третьей четверти, когда центровой Джоэл Эмбиид после получения мяча сперва сделал два шага, а затем начал ведение и набрал 2 очка в результативном проходе.
«В какой стране это не является пробежкой? P.S. В следующий раз, пожалуйста, сообщайте заранее, кого нам нельзя обыгрывать», – написал сербский президент в соцсетях.
Недовольство судейством после игры выражали главный тренер сербов Светислав Пешич и защитник Богдан Богданович.
Соболев верил в официальное предложение «Зенита», хотя его не было. Форвард «Спартака» уверял, что «бумага есть»
Выступления Снуп Догга, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers покажут на закрытии Олимпиады
Президент Сербии Вучич раскритиковал судей полуфинала с США: «Сообщайте заранее, кого нам нельзя обыгрывать»