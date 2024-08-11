Отсидевшая в российской тюрьме Грайнер выиграла золото Игр в Париже

Женская сборная США по баскетболу, в которую входит отсидевшая в российской тюрьме Бриттни Грайнер, победила национальную команду Франции, пишет РБК.

Матч завершился со счетом 67:66 (15:9, 10:16, 20:18, 22:23). Таким образом, отметили журналисты, американская команда десятый раз в истории выиграла на Играх, а Грайнер стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Кроме того, благодаря победе баскетболисток, сборная США получила 40-е золото и выиграла медальный зачет Игр-2024.

По данным портала, француженки в предыдущий раз играли в финале в 2012 году, а в Токио стали бронзовыми призерами. Они могли сравнять счет последним броском, но одна из спортсменок заступила за трехочковую линию.

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Напомним, что Бриттни Грайнер была приговорена к 9 годам за контрабанду наркотиков и отбывала срок в одной из российских тюрем. Позже ее обменяли на Виктора Бута, осужденного в США за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма (вину россиянин не признал).