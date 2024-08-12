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Президент «Локомотива» Ведищев объяснил, почему решил стать главным тренером команды

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал, почему принял решение стать главным тренером команды. Ранее этот пост занимал Александр Секулич. 10 августа стало известно, что стороны расторгли соглашение.

Президент БК «Локомотив» объяснил, почему решил стать главным тренером
© Чемпионат.com

«На данный момент я не вижу тренера, способного совместить две главные задачи клуба: побеждать и реализовывать стратегию на подготовку и формирование команды вокруг российских игроков. И первое, что нужно сделать – сохранить баланс между нашими игроками и легионерами. Постараюсь быстро войти в тренировочный процесс и разобраться в нюансах. Тренерский штаб? Он уже сформирован, моими помощниками будут Роман Семернинов, Станислав Збарский, а также Янко Пейчич и Артем Комогорцев. Янко пришел к нам из «Руны», а Артем последние два сезона работал в системе «Зенита», хотя некоторые болельщики могут помнить его по работе с резервными командами «Локо», — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, краснодарцы в прошлом сезоне Единой лиги в полуфинале соревнований уступил УНИКСу (3-4 в серии), а в мате за третье место проиграл «Зениту» (1-3 в серии).

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