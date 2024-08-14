Дискриминация и акты запугивания. Звезда WNBA судится с лигой по громкому делу

Что стоит за резонансным судебным скандалом, который может стать прецедентом для других спортсменок?

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Редко можно встретить столь громкие и противоречивые истории, как та, что разворачивается вокруг форварда «Лос-Анджелес Спаркс» Дирики Хэмби. 30-летняя баскетболистка подала федеральный иск против Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и бывшей команды «Лас-Вегас Эйсес». В своей жалобе она разоблачает «неоднократные акты запугивания, дискриминации и репрессий», которые привели к её вынужденному обмену в «Спаркс» в январе 2023 года. На момент перехода Хэмби была беременна вторым ребёнком.

В 2023 году WNBA уже проводила расследование по обвинениям Дирики Хэмби в дискриминации. Итоги обернулись дисквалификацией главного тренера «Эйсес» Бекки Хэммон, знакомой российской публике, на два матча, а также лишением франшизы права выбора в первом раунде драфта 2025 года. Однако для Хэмби этого было явно недостаточно, и она решила продолжить борьбу, вступив на юридический путь. В мае 2024 года ей было выдано уведомление о праве на иск.

Уведомление о праве на иск — это официальный документ, который выдаётся государственным органом, например, Комиссией по равным возможностям в трудоустройстве (EEOC), и предоставляет заявителю возможность подать иск в федеральный суд по вопросам дискриминации или других нарушений гражданских прав.

В этом деле Хэмби представляет команда адвокатов. В своём заявлении для прессы юристы отметили следующее:

«WNBA, по сути, является рабочим местом, и федеральные законы давно защищают беременных женщин от дискриминации на работе. Чемпионы мира «Эйсес» выгнали Дирику Хэмби за беременность, а WNBA ограничилась лишь лёгким наказанием. Теперь каждая потенциальная мать в лиге знает, что рождение ребёнка может мгновенно изменить её карьерные перспективы. Это недопустимо для одной из самых процветающих и динамичных профессиональных спортивных лиг для женщин в Америке».

Хэмби всегда открыто обсуждала эту тему, делясь своим опытом в интервью и социальных сетях.

«Представьте себе, что вы выражаете свои страхи как женщина и беременная в этой профессии/мире. Затем вас заверяют, что вас поддерживают и защищают. Но потом это используют против вас», — писала спортсменка в январе 2023-го.

Теперь, когда дело перешло в судебную систему, нам предстоит узнать, какие новые детали всплывут и какое решение будет вынесено в итоге. Недавно Хэмби успешно выступила на Олимпийских играх 2024 года, представляя США в баскетболе 3x3 и завоевав бронзовую медаль для своей страны. Если федеральный иск Дирики против лиги и «Эйсес» будет удовлетворён, это может создать прецедент для других спортсменок, которые решатся подать иски по аналогичным вопросам дискриминации.