Фанаты прервали Дюранта после вопроса о «Финиксе»

35-летний лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие во встрече с фанатами команды, во время которой произошёл забавный эпизод. После того как экс-игрок НБА Джейлен Роуз спросил Кевина, чего болельщикам ждать от «Санз» в предстоящем сезоне, кто-то из толпы выкрикнул «ничего», вызвав смех среди присутствующих.

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Напомним, в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» в первой раунде плей-офф встречался с клубом «Миннесота Тимбервулвз» и проиграл ему в четырёх матчах серии. Дюрант после сезона НБА принял участие в летних Олимпийских играх в Париже, где вместе со сборной США завоевал золотые медали.

Ранее Дюрант рассказал, какое прозвище дал товарищу по национальной команде Энтони Эдвардсу.