Гомельский выделил четыре перспективные сборные, помимо США

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о национальных командах, помимо США, которые он мог бы выделить.

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«Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо написать страниц 100, а то и больше. Но вкратце так: Германия, Сербия, Франция и Южный Судан. Главные звёзды в этих командах уже в НБА. Но есть и те, которые скоро в НБА отправятся», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, на летних Олимпийских играх 2024 в Париже золотые медали выиграла сборная США. В финале американские баскетболисты победили национальную команду Франции. В матче за третье место сборная Сербии одолела национальную команду Германии.