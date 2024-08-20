Дэмьен Лиллард назвал пять любимых игроков НБА на данный момент

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард ответил на вопрос по поводу своих пяти лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на данный момент.

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«Энтони Эдвардс. Сейчас от него все в восторге. У этого парня невероятная энергетика. Джа Морант. У него возникли определённые проблемы, и многие немного забыли о нём. Но сам я знаю, на что он способен. Лука Дончич, Никола Йокич и Яннис Адетокунбо. Это мои любимые игроки прямо сейчас», – сказал Лиллард в Club520podcast.

Ранее Дэмьен выразил уверенность, что способен играть на том же уровне, как несколько лет назад. По его словам, он ведёт спокойную и здоровую жизнь.