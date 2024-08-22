Скандал на турнире в России. Колумбия привезла «ряженых» баскетболистов?

Поражение с разницей в 100+ очков заставило всех усомниться в Колумбии.

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Буквально вчера, 21 августа, баскетбольный клуб «Парма» вынес вперёд ногами с паркета сборную Колумбии — 155:53. Преимущество более чем в 100 очков и то, как складывалась игра, заставили многих усомниться в уровне баскетболистов из Южной Америки. К ситуации подключилась даже Федерация баскетбола Колумбии. Детально разберёмся в том, что происходит на Кубке Дружбы — 2024.

Встреча между «Пармой» и Колумбией завершилась, и первым заметил что-то странное Самсон Руженцев в послематчевом интервью: «Мы не ожидали, что будет такая сборная Колумбии — на видео перед матчем мы смотрели немного другой состав. Но для первой игры в сезоне — это полезная встреча, чтобы почувствовать уверенность прежде всего». Получается, баскетбольный клуб во главе с Евгением Пашутиным готовился совершенно к другому сопернику.

Последние официальные игры сборная Колумбии провела в феврале 2023 года. В то время команда пробилась во второй этап квалификационного турнира к чемпионату мира, правда, в группе F уступила во всех играх. Если сравнить составы сборной тогда и на Кубке Дружбы, вы не найдёте ни одного совпадения. На протяжении всего 2023-го в команде играли Майкл Джексон Райт, Ромарио Майкон, Андре Ибаргуэн, Хэнсел Атенсиа, Брайан Ангола, Хуан Паласиос и Хайме Салинас. Может быть, это не суперзвёзды клубов НБА, но довольно солидные профессионалы, которые поиграли в различных клубах со всего мира. Некоторые даже выступают за узнаваемые в Европе команды, такие как испанский «Эстудиантес» и израильский «Хапоэль».

Если углубиться сильнее, Колумбия привезла на турнир явно не профессиональных баскетболистов. Например, Давид Бланко, набравший 17 очков в матче с «Пармой», два года назад играл в колумбийской команде «Кондорес Кундинамарка», но был там одним из последних по сыгранным минутам и больше нигде не засветился. Луис Парра, записавший на свой счёт два очка в игре с участником Единой лиги ВТБ, является инженером и редактором баскетбольного сообщества Боготы в одной из социальных сетей. В свою очередь, он на видеороликах играет на уличных площадках в своём родном городе. 20-летний Кевин Муньос в мае играл в студенческой лиге 3x3 вместе с Бланко.

Нельзя забывать и о тренере. На Кубке Дружбы сборной руководит Хорхе Васкес, а во всех матчах до этого главным в сборной Колумбии был Гильермо Морено. В общем, в Россию явно пожаловала не та сборная, которую все ожидали увидеть. Теперь факты налицо. Позднее в дело вмешалась Федерация баскетбола Колумбии, которая выступила в своих социальных сетях с заявлением: «Колумбийская федерация баскетбола не получила официального приглашения принять участие в Кубке Дружбы в России. Колумбийская федерация баскетбола не дала одобрения ни одному клубу или учебному заведению страны на участие в Кубке Дружбы в России. Колумбийская федерация баскетбола предпримет юридические действия в связи с ненадлежащим использованием без предварительного разрешения нашего изображения или логотипа».

Если в Россию и поехала какая-то сборная Колумбии, то точно в обход федерации баскетбола страны, так как колумбийские функционеры попросту не получали приглашения от организаторов Кубка Дружбы. Естественно, всем хочется привести к нам иностранцев, чтобы назвать турнир международным и в условиях изоляции продемонстрировать умения наших баскетболистов, но получилась какая-то уж совсем сюрреалистическая ситуация. Может, Колумбия захотела так откреститься от своей сборной после поражения с разницей более чем в 100 очков, но намного более вероятно, что организаторы Кубка Дружбы допустили ошибку в переговорах с национальной командой из Южной Америки.

Впрочем, Российская федерация баскетбола на своём официальном сайте написала, что общалась с Федерацией баскетбола Колумбии. «Матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Все коммуникации и взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает какие-либо сомнения в легитимности участия данной команды в турнире. И мы продолжим тесное сотрудничество в рамках дальнейших мероприятий турнира».

Тренер «сборной» Васкес в интервью изданию «ТАСС» заявил: «В нашей команде есть как профессионалы, так и студенты, которые только начинают свой путь и хотели себя попробовать. Они получат большой опыт в матчах, когда на них смотрит столько людей». Отлично пошутил на этот счёт известный баскетболист Иван Лазарев: «Получается, какой-то полулюбитель забил «Парме» 17 очков». Пока всё указывает на это. Колумбия — в своём нормальном состоянии далеко не лучшая сборная Южной Америки, но и не самая ужасная.