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Кириленко высказался против введения четырехочковых бросков в баскетболе

В введении четырехочковых бросков в баскетболе нет смысла, поскольку это очень сильно отразится на динамике игры. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Кириленко высказался против введения четырехочковых бросков
© РИА Новости

Ранее американский баскетболист филиппинской команды "Мералко Болтс" Крис Банчеро стал автором первого в истории четырехочкового броска. Американец установил это достижение в первой четверти матча Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) против "Магнолия Чикен Тимпладос Хотшотс" (99:94), прошедшего в городе Кесон-Сити.

"Я не вижу в этом смысла, это очень сильно поменяет динамику игры. Все пойдут туда - бросать издали. На сегодняшний день баскетбол и так очень ушел в сторону дальних попаданий. Если мы еще будем поощрять четырехочковыми, то все забудут, что есть игра из-под кольца. Мне не хочется показаться излишним консерватором - я за то, чтобы пробовать что-то новое. Но в вопросах лишнего очка за попадания издали все же остаюсь против", - сказал Кириленко.

PBA является единственной лигой, установившей правило четырехочкового броска. Для того, чтобы принести команде 4 очка, баскетболист должен реализовать бросок от линии, расположенной в 8,23 метра от кольца.

Баскетбол
Андрей Кириленко