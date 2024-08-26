Кириленко высказался против введения четырехочковых бросков

В введении четырехочковых бросков в баскетболе нет смысла, поскольку это очень сильно отразится на динамике игры. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Ранее американский баскетболист филиппинской команды "Мералко Болтс" Крис Банчеро стал автором первого в истории четырехочкового броска. Американец установил это достижение в первой четверти матча Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) против "Магнолия Чикен Тимпладос Хотшотс" (99:94), прошедшего в городе Кесон-Сити.

"Я не вижу в этом смысла, это очень сильно поменяет динамику игры. Все пойдут туда - бросать издали. На сегодняшний день баскетбол и так очень ушел в сторону дальних попаданий. Если мы еще будем поощрять четырехочковыми, то все забудут, что есть игра из-под кольца. Мне не хочется показаться излишним консерватором - я за то, чтобы пробовать что-то новое. Но в вопросах лишнего очка за попадания издали все же остаюсь против", - сказал Кириленко.

PBA является единственной лигой, установившей правило четырехочкового броска. Для того, чтобы принести команде 4 очка, баскетболист должен реализовать бросок от линии, расположенной в 8,23 метра от кольца.