224-сантиметровый центровой реализовал две «трёшки» кряду. Никола Йокич отпраздновал

Центровой Бобан Марьянович, выступавший в прошлом сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Хьюстон Рокетс», принял участие в прощальном матче словенского разыгрывающего Горана Драгича, в котором его команда потерпела поражение со счётом 86:108.

Во время встречи Марьянович, действуя в непривычной для себя манере, успешно реализовал два подряд трёхочковых броска. Первый из них 36-летний баскетболист забросил за 26 секунд до конца первой четверти, а второй — в начале второй четверти. Примечательно, что Никола Йокич отпраздновал первое попадание, находясь на скамейке запасных.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Драгич, в свою очередь, участвовал в драфте НБА 2008 года, где был выбран во втором раунде под 45-м номером клубом «Сан-Антонио Спёрс». Впоследствии права на него были проданы «Финикс Санз», к которому он официально присоединился 22 сентября 2008 года.

В 2014 году Драгич был признан самым прогрессирующим игроком лиги. Горан участвовал в Матче всех звёзд НБА в 2018 году. Вместе со сборной Словении он выиграл золотую медаль чемпионата Европы — 2017.