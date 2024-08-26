Звезда женской НБА превосходит Карри, Лилларда и Янга

Первый номер драфта WNBA 2024 года, разыгрывающая «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк бросает трёхочковые с более дальней дистанции, чем Стефен Карри, Дэмьен Лиллард и Трей Янг.

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Лучший сезон Карри по средней дистанции бросков из-за дуги равняется 8,41 метра. В Национальной баскетбольной ассоциации лишь Лиллард – 8,44 м и Янг – 8,52 м на протяжении одного сезона бросали с более дальнего расстояния. В свою очередь, Кларк в среднем бросает с дистанции в 8,55 м.

Напомним, в НБА трёхочковая линия вынесена на 7,3 м, а в WNBA она находится намного ближе к кольцу, чем у мужчин – на расстоянии 6,75 м.

Ранее 22-летняя баскетболистка стала первым игроком в истории WNBA, которой удалось в рамках одного сезона достичь отметки в 520 суммарно набранных очков и 240 отданных результативных передач при 81 и более реализованных трёхочковых бросках.