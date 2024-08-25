Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед оценил уровень чемпионата Китая.

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«Нормальный уровень, поднимается. Легионеры там сильные приезжают. За этот сезон поменяли, убрали 39 легионеров. Если тебя убирают, обычно ты не возвращаешься потом», — сказал Швед в интервью баскетболисту Виктору Павленко.

Напомним, Швед выступает в китайской лиге с 2023 года. В прошлом сезоне он был игроком ЦСКА. О его уходе из московской команды стало известно в начале августа прошлого года. В рамках Единой лиги ВТБ прошлого сезона Швед набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч.

В чемпионате Китая у Алексея следующие статистические показатели в среднем за игру: 16 очков, шесть подборов и 9,3 передачи.