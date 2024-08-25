Никола Калинич опроверг свой уход из сборной Сербии

36-летний форвард баскетбольного клуба «Барселона» Никола Калинич опроверг сообщения о том, что он больше не будет играть за сборную Сербии.

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«Я не ушёл из сборной. Журналисты неверно об этом сообщили. Я сказал, что устал этим летом после долгого сезона в «Барселоне» и хочу сделать перерыв. Даже если бы я закончил, это не имело бы значения. Это всё неофициально, но думаю, те, кто уходит, должны быть уверены в этом на 100%. Могу только сказать, что я рад, что парни добились успеха [на Олимпиаде-2024]», — сказал Калинич в подкасте на YouTube-канале 6.75range.

Напомним, Сербия завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2024, обыграв в матче баскетбольного турнира за третье место Германию со счётом 93:83. Перед этим сербы уступили в полуфинале сборной США со счётом 91:95.