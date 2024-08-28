Получивший травму болельщик «Лейкерс» подал в суд на город Лос-Анджелес

Болельщик «Лейкерс» подал иск в суд на город Лос-Анджелес, в котором утверждается, что он потерял правый глаз в результате выстрела полицейского, когда происходило празднование чемпионства команды в 2020 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Напомним, в 2020 году «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами Хит» в шестой игре финальной серии НБА. 11 октября возле арены «Стэйплс-центра» прошло праздничное мероприятие, в котором один из болельщиков лишился глаза.

Иск, поданный во вторник в Верховный суд Лос-Анджелеса от имени Уильяма Гонсалеса и его брата Майкла, называет ответчиками начальника городской полиции Мишель Мур и округ Лос-Анджелес. В иске утверждается о нарушении гражданских прав, чрезмерном применении силы и отказе в медицинской помощи. Братья требуют возмещения ущерба.

Ранее полиция заявила, что объявляла собрание в этом районе незаконным, так как накануне там были повреждены витрины магазинов, а сотрудников полиции забросали бутылками и другими предметами.

Уильям Гонсалес, которому тогда было 22 года, утверждает, что он не слышал звукового предупреждения о необходимости покинуть пространство. Вместо этого он услышал громкие выстрелы и треск и увидел, как из скопления сотрудников полиции идут пороховой дым и искры.

Майкл Гонсалес, брат пострадавшего, обратился за помощью к офицерам полиции и помощникам шерифа на ближайшем перекрёстке с просьбой разрешить им дойти до дома пешком, но им пришлось ждать полчаса, пока помощник шерифа не вызвал машину скорой помощи, которая отвезла Уильяма Гонсалеса в медицинский центр, говорится в иске.