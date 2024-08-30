Друг Леброна Джеймса назвал его планы после завершения карьеры

Маверик Картер, бизнес-партнёр и друг детства лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высказался о планах баскетболиста после завершения карьеры.

© Чемпионат.com

«Леброн твёрдо намерен стать владельцем команды НБА, но он продолжает играть. Я понятия не имею, сколько ещё он будет выступать в качестве баскетболиста. Раньше я считал, что он закончит карьеру ещё несколько лет назад, но он по-прежнему даёт понять молодым парням, что дедушка до сих пор на высоте», — сказал Картер в эфире Pat McAfee.

Напомним, Леброн был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, в финале соревнований победив национальную команду Франции со счётом 98:87.