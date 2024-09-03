«Иначе это провал». Леброн Джеймс ответил, каким хочет видеть своё наследие

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением относительно того, каким хочет видеть своё наследие.

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«Если люди будут говорить обо мне только из-за баскетбола, то можно будет сказать, что в некотором роде я провалил свою миссию… Я всё ещё не закончил. С точки зрения баскетбола, я чертовски стар. Но я ещё молод душой. У меня ещё столько всего впереди. Я продолжаю строить планы на будущее», — сказал Леброн в интервью The Shop на канале в YouTube.

Напомним, Джеймс принимал участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе сборной США. Американцы выиграли золото, одолев французов в финале, а Леброн был признан самым ценным игроком турнира.

Ранее Джеймс рассказал, что происходит в его голове во время матча.