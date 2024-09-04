Найджел Хэйс-Дэвис рассказал, какую помощь ему оказал Стефен Карри

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер турецкого «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис поделился, как во время нахождения со сборной США разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри помог ему.

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«В последний день моего пребывания с командой в Лондоне я сидел со Стефом около полутора или двух часов после игры против Германии, кажется. Он был достаточно добр и щедр, чтобы посидеть со мной, и я задавал все вопросы, которые только мог придумать. А Стефен всё выписал для меня. Это записано у меня в блокноте. Сейчас это одно из моих самых ценных сокровищ. Мне очень повезло получить часть этой информации, потому что там есть очень ценные вещи от мистера Стефена Карри», — приводит слова Хэйс-Дэвиса Fadeaway World.

Напомним, в финале баскетбольного турнира в рамках летних Олимпийских игр сборная США встречалась с национальной командой Франции. Американцы победили со счётом 98:87.