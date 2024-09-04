«НБА — это мечта». Интервью с российским форвардом, поигравшим в США

22-летний Самсон Руженцев, получивший травму на Кубке Дружбы, также рассказал о своём переходе в «Парму» и будущем возвращении в ЦСКА.

Самсон Руженцев — один из самых перспективных российских баскетболистов на данный момент. К 22 годам он успел поиграть в NCAA, Сербии и ЦСКА, с которым в 2024 года стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Нынешним летом он продлил контракт с армейцами, но решил отправиться в аренду в «Парму» для получения большей игровой практики. Руженцев дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о подробностях перехода.

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— Как провели отпуск, что делали?

— Отпуск был довольно коротким. Мы закончили прошлый сезон позже всех, после победы в финале отдохнул пару дней, а затем полетели в Норильск. Было ощущение, что сезон продолжается, и уже после возвращения отдохнул неделю и приступил к тренировкам. Хотел поехать за границу, нужно было решить вопрос с загранпаспортом, думал, что успею и смогу полететь позже. В итоге всё пошло не по плану. Полетели с девушкой в Сочи, там отдохнули где-то 10 дней. Параллельно тренировался и уже готовился к новому сезону.

— Как вы оказались в «Парме»? Это было решение ЦСКА или ваше?

— У меня было несколько вариантов этим летом. Мы с ЦСКА обсудили следующий сезон и пришли к выводу, что лучше мне уйти в аренду на год. Было несколько вариантов: «Автодор», «Самара» и «Парма». Все — аренды на год. Я со всеми командами пообщался, с тренерами. Сам принимал решение, но, конечно, посоветовался и с ЦСКА, и с агентом, и решили, что «Парма» будет для меня лучшим вариантом.

— Как оцените «Парму» образца прошлого сезона? ЦСКА дважды уступил ей, причём оба раза в Перми.

— Я симпатизировал «Парме» ещё до того, как перейти в команду. Смотрел много их матчей в прошлом сезоне. Отдельно смотрели её после поражений. Очень интересная команда, классные легионеры. Тот же Би Джей Джонсон перешёл в «Локомотив», кто-то оказался в Китае. Все у них раскрылись в прошлом сезоне. Команда всех удивила, в том числе и меня, забравшись на пятое место. Мало кто этого ожидал в самом начале.

— Как прошло первое общение с главным тренером Евгением Пашутиным?

— Хорошо пообщались, он поздравил меня с тем, что я выбрал «Парму», сказал, что ждёт работы со мной. Это был такой короткий разговор.

— Обсуждали с тренером вашу роль в «Парме»? Она будет более значимой, чем была в ЦСКА?

— Да, конечно. Это и влияло на моё решение при выборе команды. Мы обсуждали роль, Евгений Юрьевич хочет, чтобы у меня была серьёзная роль, чтобы я больше брал на себя, больше играл с мячом, раскрылся по-новому в этой команде и мог сделать шаг вперёд по сравнению с предыдущими сезонами.

— Руководство заявляло о целях на предстоящий сезон?

— Пока такого разговора не было, но Евгений Юрьевич говорил, что задача — как минимум повторить результат прошлого сезона.

— А какие личные цели ставите перед собой в «Парме»?

— Собственно такие же, как и тренер: показать, на что я по-настоящему способен, что мне можно доверять большую роль как игроку на любом уровне, с любой командой.

— Как проходит подготовка к сезону? Есть что-то новенькое у Пашутина, с чем вы раньше не сталкивались?

— Не то чтобы прямо новенькое, но интенсивность, конечно, очень высокая. Мы много тренировались, практически каждый день по две тренировки. Я уже с таким сталкивался, однако по сравнению с ЦСКА можно сказать, что это новенькое. В «Парме» намного больше объёмы работы.

— Как новые партнёры по команде? С кем больше всего общаетесь, может, проводите время?

— Со всеми хорошо общаемся, нравится коллектив, все ребята хорошие. Я никого особо не знал близко до того, как сюда пришёл, но в коллектив влился хорошо.

— В «Парме» три легионера. Президент клуба Сергей Богуславский заявлял, что команда начнёт сезон именно с ними. Как считаете, трёх легионеров достаточно, чтобы без проблем напрямую выйти в плей-офф?

— Я думаю, да. У нас хороший и русский коллектив, много сильных ребят, перспективных. В прошлом сезоне у «Пармы» было четыре легионера, но Си Джей Брайс был травмирован приличную часть сезона. Это не помешало команде занять пятое место.

— Формат регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ поменялся. Лига отказалась от разделения на шестёрку и восьмёрку после первых двух кругов и решила сделать просто четыре круга. Тем самым увеличилось и количество матчей. Как вам это решение?

— Думаю, это здорово, потому что в последние два сезона были такие моменты во время регулярки с перерывами по три недели. Это непросто, сбивает игровой ритм, нужно заново всё начинать. Это мне казалось странным. Сейчас, я так понимаю, это будет компенсировано увеличением количества матчей, поэтому я только рад этому.

— Давайте теперь поговорим про ЦСКА. Как в целом оцените ваш второй сезон в московской команде?

— Может быть, не таким, каким я его ожидал, но в целом… я стал чемпионом, чего у меня не получилось сделать в первый год. Очень многому научился за этот сезон, вынес уроки, проанализировал ошибки, которые допустил по ходу чемпионата, чтобы в подобной ситуации этого больше не произошло. В целом для меня это был хороший опыт.

— После ухода Шведа и Милутинова казалось, что вы должны получить больше игрового времени, может, даже более внушительную роль. Считали также?

— Скорее, да. У меня был довольно успешный первый сезон, особенно концовка, плей-офф. Мне доверяли, я играл хорошо. И как бы ожидал, что второй сезон будут ещё больше доверять, буду ещё больше играть. Получилось так, как получилось. В начале второго сезона, например, у меня была такая роль довольно большая. Может быть, первые месяц-полтора я играл прилично, а потом как-то роль и время стали уменьшаться.

— С чем это связываете?

— Сложно сказать на самом деле. Не помню, что это резко как-то поменялось в один момент. Просто тренер начал доверять больше другим игрокам, более опытным, и это превратилось в тенденцию.

— ЦСКА хорошо начал сезон: девять побед подряд, но потом травма Каспера Уэйра, и всё пошло не по плану. Дело только в травме американца или было что-то ещё, что мешало команде?

— Конечно, травма Каспера сильно повлияла. Всё-таки он один из лидеров команды, огромную пользу приносил до травмы. Очевидно, что эту дыру нужно было закрыть, может быть, где-то у нас не получилось. Возможно, после нескольких поражений атмосфера в команде стала чуть хуже: вроде бы стараемся, делаем всё по плану, но всё равно не получается. Конечно, это угнетает.

— В итоге это всё закончилось отставкой Эмила Райковича. Как вам с ним работалось?

— На самом деле, мне с ним довольно хорошо работалось, он запомнился тем, что доверял мне. Даже в мой первый год он делал то, что не обязан был делать: молодой игрок среди уже опытных баскетболистов, которые много лет играют в Единой лиге, в этой команде. Но он всё равно давал мне шансы довольно стабильно, я благодарен ему за это.

— Смена тренера за неделю до старта плей-офф — достаточно редкое решение. Как на него отреагировали игроки?

— Игроки отреагировали достаточно позитивно, потому что у нас был непростой период, было много поражений. Мы дважды проиграли «Енисею» на втором этапе и на них же попадали в первом раунде плей-офф. Решение о смене тренера за неделю до старта плей-офф, конечно, удивило, но оно было сильным и смелым. Практически никто так не делает, однако в какой-то степени игроки были рады, что была предпринята попытка изменить ситуацию. И, собственно, это сработало.

— Внутри коллектива понимали, что это может произойти? Или в моменте был шок?

— С одной стороны, думали, что, возможно, это произойдёт, потому что были какие-то слухи внутри коллектива. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что дальше плей-офф, и как будто бы уже невозможно, что просто прямо сейчас сменится тренер.

— Когда в команде поняли, что ЦСКА действительно близко к чемпионству?

— Думаю, что даже после первой уже игры с «Енисеем», когда мы выиграли много. Это было своего рода заявлением. Конечно, тогда не было прямо мыслей о чемпионстве, но они зарождались, понимаете? То есть как будто в команду опять вдохнули жизнь, такая вот свежесть появилась. И вера друг в друга, вера в то, что ЦСКА всё тот же и мы можем сделать то, ради чего собрались в начале сезона, достичь нашей цели. А когда уже реально думали о том, что обязаны забирать чемпионство, это, наверное, когда мы прошли «Зенит» и вышли в финал. Тогда уверенность уже была большая.

— Какие эмоции испытали, когда стали чемпионом, причём в достаточно юном возрасте?

— Был очень рад, что всё-таки это сделал, потому что в первый год не получилось, а очень-очень хотелось. И всё-таки, когда это произошло во второй год, конечно, был невероятно рад, что сделал это в таком раннем возрасте. И что у меня не забрать то, что я чемпион Единой лиги.

— ЦСКА, как и «Парма», усилился перед новым сезоном. Как оцените новичков армейцев? Того же Алексу Аврамовича, который взял бронзу со сборной Сербии на Олимпиаде.

— Думаю, ЦСКА стал даже сильнее. Они практически сохранили тот же состав, что и в прошлом году. Думаю, Аврамович очень хорошо дополнит команду. Я не знаком с ним лично, но играл против него в «Меге». Он сильный игрок на обеих сторонах площадки. Думаю, это полезно абсолютно любой команде — когда игрок приносит пользу и в защите, и в нападении.

— Когда ЦСКА объявил о вашей аренде в «Парму», то в сообщении было написано: «Ждём Самсона в новом качестве под знамёнами ЦСКА». В каком статусе и каким игроком вы хотите вернуться в армейский клуб?

— Я бы хотел вернуться в статусе состоявшегося игрока. То есть не в статусе молодого, который приезжает во взрослую команду, где, может быть, получит шанс, а может быть, и нет, а именно в статусе игрока, которого берут на определённую роль, чтобы он играл, чтобы руководство ЦСКА уже знало, чего от меня ждать, и знало, что хочет от меня, когда я туда возвращаюсь.

— Вам нет ещё и 23 лет. Каким баскетболистом видите себя через пять-семь лет?

— Это суперфилософский вопрос. Чем больше играю в баскетбол, тем сложнее отвечать на такие вопросы. Это очень непредсказуемая штука — ты не знаешь, как сложится твоя карьера. Может быть, через пять лет я также буду играть в Единой лиге, может быть, за ЦСКА, может быть, за какой-то другой клуб, может быть, буду играть в Европе…

— Вы обмолвились про Европу. А амбиции попробовать себя в НБА есть?

— Да, конечно, есть такие амбиции. Как вы и сказали, в октябре мне исполнится 23 года, я не в том возрасте, чтобы закрывать глаза и забывать про свою мечту или цель, которую ставил в начале карьеры. Конечно, НБА — это мечта, лучшая лига мира.

— У вас есть какой-то план по достижению этой цели?

— Это по-разному происходит. Возможно, ты просто хорошо играешь там, где играешь, и за счёт этого приближаешься к своей цели. Может, не сразу попадаешь в НБА, оказываешься в более сильной команде из более сильного чемпионата, за которой следят. Ты показываешь там определённый результат и таким образом привлекаешь к себе внимание. Как попал Мицич в НБА? Играл в Евролиге на уровне MVP. Может, ему и раньше предлагали, он отказывался, но в какой-то момент решил, что хочет поехать в НБА, и сделал это.

— На Кубке Дружбы вы получили обидную травму. Как самочувствие, как отреагировали на это?

— Сейчас самочувствие хорошее, нога практически уже не болит. Скоро меня выпишут из больницы, и начну восстановление. Вряд ли этой травмы можно было избежать. Никакого контакта не было, я сделал обычное баскетбольное движение, которое делаю миллион раз, и произошёл перелом. Просто стопа в этом месте перегрузилась. Впредь просто нужно следить за тем, чтобы такого не повторялось. Рабочая ситуация вот такая.

Мне сказали, что восстановление займёт пять-шесть недель. Конечно, будет зависеть от того, как всё будет заживать. Обидно, что это произошло, потому что набрал очень хорошую форму за тренировочный сбор, который у нас был. И только начал играть, по сути, и сразу это произошло. Но из позитивного могу отметить то, что хорошо, что это произошло сейчас, а не в декабре-январе, потому что это было бы гораздо печальнее. Сейчас до начала сезона ещё практически месяц, а у меня восстановление займёт примерно полтора месяца. От сезона практически ничего не пропущу и смогу быстро вернуться в строй и снова влиться в команду. Сохраняю позитивный настрой и готов сделать всё, чтобы вернуться быстрее.