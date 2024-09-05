Стефен Карри поделился впечатлениями от первого опыта на ОИ

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился своими впечатлениями от участия в баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже. Победа на Олимпиаде-2024 стала первой для Стефена.

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«Париж был нереальным. Первый олимпийский опыт. Я уже выступал за сборную на международных соревнованиях по баскетболу в составе команды на Кубках мира в 2010 и 2014 годах. Так что я вроде как понимал все эти ощущения и прочее. Но я не знал о том, что такое олимпийский опыт, когда ты болеешь за других спортсменов, посещаешь разные соревнования, а также о шумихе и энергии, царивших вокруг этих двух недель. Это дало не только золото Олимпиады, то, как я сыграл в последних двух играх, но и просто впечатления в целом. Каждый член этой команды, все 12 парней были там по определённой причине. То, как мы завершили игры с Сербией и Францией, было похоже на сказку. Я до сих пор не могу этого объяснить. Это был особенный опыт для моей первой Олимпиады — завершить её таким образом. Те последние три минуты матча с Францией. Эти броски были просто моментами. Я обрёл абсолютную уверенность и веру в себя. Безусловно, рад, что реализовал эти броски. Победить Францию во Франции в таких условиях — никогда не мог себе представить такое. Воспоминания на всю жизнь», — приводит слова Карри Clutch Points.

Вместе со сборной США Карри стал золотым медалистом Олимпийских игр в Париже. В финальном матче американская сборная победила национальную команду Франции со счётом 98:87.