Названа причина, по которой чемпион НБА Уизерспун отказался присоединяться к «Автодору»

Американский атакующий защитник и чемпион НБА Куинндери Уизерспун решил не приезжать в расположение «Автодора» из-за БПЛА, которые атаковали дом, где ему сняли квартиру. Об этом информирует телеграм-канал Mash. По сведениям источника, Уизерспун, увидев атаку беспилотников, передумал переезжать в Россию.

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Ранее «Автодор» опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что Куинндери не присоединится к клубу. Согласно официальной информации, баскетболист не вылетел в расположение команды и перестал выходить на связь с представителями «Автодора».

Уизерспун подписал контракт с «Автодором» в середине августа. Стороны заключили соглашение сроком на один год. Ранее в саратовском клубе сообщили, что будут искать другого игрока на позицию атакующего защитника.