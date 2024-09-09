В "Автодоре" допустили обращения в CAS по ситуации с чемпионом НБА Уизерспуном

Саратовский баскетбольный клуб "Автодор" предпримет все юридические шаги, чтобы защитить свои интересы в ситуации с американцем Куинндэри Уизерспуном, отказавшимся прибыть в расположение команды. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "Автодора".

Ранее "Автодор" опубликовал сообщение, что Уизерспун, подписавший контракт с клубом, не выходит на связь и пропустил несколько авиарейсов для прибытия в расположение команды.

"Поведение Уизерспуна для нас необъяснимо, он не прилетел в Россию. Мы будем делать все возможные юридические шаги для защиты интересов клуба", - пояснили в клубе в ответ на вопрос о возможности обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Уизерспуну 27 лет, он был выбран под общим 49-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года клубом "Сан-Антонио". В сезоне-2021/22 Уизерспун перешел в "Голден Стэйт", с которым стал чемпионом НБА. Всего в НБА он провел 42 матча, набирая в среднем 2,1 очка за игру.

В 2022 году "Голден Стэйт" расторг контракт с Уизерспуном, после чего игрок играл в низших североамериканских лигах, а также в китайских клубах "Тяньцзинь Пионерс" и "Чжэцзян Лайонс".