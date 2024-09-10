Трей Янг назвал пять лучших снайперов НБА на данный момент

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг поделился мнением о пяти лучших снайперов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на данный момент.

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«Стефен Карри, Дэмьен Лиллард, я, Клэй Томпсон – он по-прежнему топ-шутер, а также мой товарищ по команде Богдан Богданович», — сказал Трей на канале MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME в YouTube.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Янг принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 10,8 передачи. Ранее Трей предположил, в каком случае он мог бы стать лучшим баскетболистом в истории Национальной баскетбольной ассоциации.